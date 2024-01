BEHEMOTH: Tourdaten

In diesem Sommer bricht die Dunkelheit über Europa herein, denn die Black-Metal-Könige BEHEMOTH kündigen ihre "O Father, O Satan, O Svmmer"-2024 Tour an. Sie begeben sich auf eine Reise durch den Kontinent, um auf Outdoor-Festivalbühnen und in ausgewählten Clubs aufzutreten. Auf ihrer dunklen Reise werden sie abwechselnd von TESTAMENT, GAEREA oder PESTILENCE begleitet.



Die Tourdaten:



11.07. DE Neukirchen-Vluyn - Dong Open Air

13.07. AT Leoben – Area 53 Festival

15.07. SE Malmö - Slagthuset*

16.07. SE Uppsala - Parksnäckan*

18.07. FI Laukaa – John Smith Rock Festival

19.07. ET Tallinn, Noblessner Foundry*

21.07. PL Warsaw – Progresja Summer Stage**

23.07. SK Kosice – Kulturpark**

25.07. SI Tolmin – Tolminator Festival

27.07. BG Sofia – Arena Sofia***

28.07. GR Athens – Release Festival*

30.07. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

01.08. NO Bergen – Beyond The Gates

03.08. DE Wacken – Wacken Open Air

04.08. FR Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

07.08. ES Villena – Leyendas Del Rock

09.08. DE Schlotheim – Party San Open Air

10.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. DE Heidelberg – Halle 2, mit UADA, IMPERIAL TRIUMPHANT

13.08. IT Fontaneta D'Agogna - Phenomen, mit UNTO OTHERS, IMPERIAL TRIUMPHANT

15.08. DE Dinkelsbühl - Summer Breeze

16.08. CH Vallamand – Rock The Lakes

17.08. DE Sulingen – Reload Festival



* mit TESTAMENT

** mit TESTAMENT und GAEREA

*** mit TESTAMENT und PESTILENCE

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: behemoth o father o satan o svmmer 2024 tour testament gaerea pestilence