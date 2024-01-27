AMPHI FESTIVAL 2024: Line-up komplett
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27.01.2024 | 14:53
https://www.amphi-festival.de/
Samstag, 27.Juli 2024
AGENT SIDE GRINDER
ALIENARE
A PROJECTION
BLACKBOOK *
BLOODY DEAD AND SEXY *
DIARY OF DREAMS
DIE SELEKTION *
EISBRECHER *
FRONT LINE ASSEMBLY
HOCICO
KÆLAN MIKLA *
MANNTRA *
MINUIT MACHINE *
NEUROTICFISH
OST+FRONT
PRINCIPE VALIENTE *
PROJECT PITCHFORK
SCHATTENMANNA
THEN COMES SILENCE *
T.O.Y. *
Sonntag, 28.Juli 2024
AND ONE
AUGER *
BLUTENGEL
DARK *
DEUS EX LUMINA *
ES23
FADERHEAD
GIRLS UNDER GLASS
GOETHES ERBEN
HELDMASCHINE
HENRIC DE LA COUR
HEPPNERS TANZZWANG
KIRLIAN CAMERA
MERCIFUL NUNS
RUINED CONFLICT *
SOLAR FAKE
SOULBOUND
THE BEAUTY OF GEMINA
THE OTHER
ULTRA SUNN *
* Amphi Festival Premiere
Für das AMPHI FESTIVAL 2024 am 27. & 28.07.2024 im Kölner Tanzbrunnen, ist jetzt das Line-Up komplett. Mehr aktuelle Infos gibt es wie immer unter:
https://www.amphi-festival.de/
Die Bands und Künstler für das Amphi Festival 2024 in alphabetischer Reihenfolge, sortiert nach Tagen (kurzfristige Änderungen vorbehalten):
AGENT SIDE GRINDER
ALIENARE
A PROJECTION
BLACKBOOK *
BLOODY DEAD AND SEXY *
DIARY OF DREAMS
DIE SELEKTION *
EISBRECHER *
FRONT LINE ASSEMBLY
HOCICO
KÆLAN MIKLA *
MANNTRA *
MINUIT MACHINE *
NEUROTICFISH
OST+FRONT
PRINCIPE VALIENTE *
PROJECT PITCHFORK
SCHATTENMANNA
THEN COMES SILENCE *
T.O.Y. *
Sonntag, 28.Juli 2024
AND ONE
AUGER *
BLUTENGEL
DARK *
DEUS EX LUMINA *
ES23
FADERHEAD
GIRLS UNDER GLASS
GOETHES ERBEN
HELDMASCHINE
HENRIC DE LA COUR
HEPPNERS TANZZWANG
KIRLIAN CAMERA
MERCIFUL NUNS
RUINED CONFLICT *
SOLAR FAKE
SOULBOUND
THE BEAUTY OF GEMINA
THE OTHER
ULTRA SUNN *
* Amphi Festival Premiere
- Quelle:
- Amphi-Festival
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- amphi festival 2024
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