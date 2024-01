AMPHI FESTIVAL 2024: Line-up komplett

Für das AMPHI FESTIVAL 2024 am 27. & 28.07.2024 im Kölner Tanzbrunnen, ist jetzt das Line-Up komplett. Mehr aktuelle Infos gibt es wie immer unter:

https://www.amphi-festival.de/



Die Bands und Künstler für das Amphi Festival 2024 in alphabetischer Reihenfolge, sortiert nach Tagen (kurzfristige Änderungen vorbehalten):

AGENT SIDE GRINDERALIENAREA PROJECTIONBLACKBOOK *BLOODY DEAD AND SEXY *DIARY OF DREAMSDIE SELEKTION *EISBRECHER *FRONT LINE ASSEMBLYHOCICOKÆLAN MIKLA *MANNTRA *MINUIT MACHINE *NEUROTICFISHOST+FRONTPRINCIPE VALIENTE *PROJECT PITCHFORKSCHATTENMANNATHEN COMES SILENCE *T.O.Y. *AND ONEAUGER *BLUTENGELDARK *DEUS EX LUMINA *ES23FADERHEADGIRLS UNDER GLASSGOETHES ERBENHELDMASCHINEHENRIC DE LA COURHEPPNERS TANZZWANGKIRLIAN CAMERAMERCIFUL NUNSRUINED CONFLICT *SOLAR FAKESOULBOUNDTHE BEAUTY OF GEMINATHE OTHERULTRA SUNN ** Amphi Festival Premiere