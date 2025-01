KADAVAR: Neue Single veröffentlicht

Erst gestern haben die Berliner Stoner-Rocker von KADAVAR eine Europatour für den Herbst angekündigt und schon geht es heute mit einer neuen Single weiter.

'I Just Want To Be A Sound' heißt der neue Song und ist auch gleichzeitig der Name des neuen Albums, welches am 16.05.2025 via Clouds Hill Records erscheinen wird. Produziert wurde das Werk von Max Rieger.



Zur neuen Single sagt die Band: "'I Just Want To Be A Sound' ist für uns mehr als nur ein Song – es ist das Wesen von KADAVAR: Ein unermüdliches Verlangen nach Freiheit und der unerschütterliche Drang, durch Musik zu leben. Wir haben alles hineingegeben – unser Leben, unsere Seele, unsere Wahrheit."



Die Tour umfasst folgende Termine:

09.10.2025 PL-Krakau - Hype Park

10.10.2025 PL-Warschau - Niebo

11.10.2025 Berlin - Columbiahalle

12.10.2025 Frankfurt - Zoom

13.10.2025 FR-Lillie - L'Aéronef

15.10.2025 FR-Bordeaux - Rock School Barbey

16.10.2025 ES-Madrid - Mon

17.10.2025 ES-Barcelona - Salamandra

18.10.2025 FR-Lyon - Le Transbordeur

19.10.2025 FR-Paris - L'Élysée Montmartre

21.10.2025 Stuttgart - Im Wizemann

22.10.2025 CH-Winterthur - Salzhaus

23.10.2025 AT-Wien - Arena

24.10.2025 München - Theaterfabrik

25.10.2025 Leipzig - Felsenkeller

26.10.2025 Hamburg - Grosse Freiheit 36

28.10.2025 Köln - Live Music Hall

29.10.2025 NL-Groningen - De Oosterpoort

30.10.2025 NL-Nijmegen - Doornroosje

31.10.2025 NL-Utrecht - Tivoli

01.11.2025 BE-Antwerpen - Trix



Der Kartenvorverkauf hat heute begonnen.