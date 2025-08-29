KADAVAR: Neue Single 'Lies' am Start
Das Berliner Rocktrio KADAVAR hat mit 'Lies' die erste Single vom neuen Album veröffentlicht. Das wird am 07.11.2025 via Clouds Hill erscheinen und trägt den Namen "Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin".
Aufgenommen wurde analog, direkt auf Bandmaschine, mit Bartelt am Mischpult und auf seinem alten Acryl-Drumkit. Wie früher.
"In einer Welt, in der sich die Wahrheit scheinbar von Sekunde zu Sekunde ändert, fängt dieser Track für mich das Gefühl ein, in ständigem Wandel zu leben." sagt Jascha Kreft.
Tiger Bartelt ergänzt: "Dieser Song markierte einen Wendepunkt bei der Entstehung des Albums. Er hat uns irgendwie wieder mit unserer härteren Seite verbunden. Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich es vermisst hatte, wütend und rau zu klingen."
Im Herbst ist KADAVAR wie folgt auf Tour:
11.10.2025 - Columbiahalle, Berlin
12.10.2025 - Zoom, Frankfurt
21.10.2025 - Im Wizemann, Stuttgart
22.10.2025 - Salzhas, Winterthur (CH)
23.10.2025 - Arena, Wien (AT)
24.10.2025 - Theaterfabrik, München
25.10.2025 - Felsenkeller, Leipzig
26.10.2025 - Grosse Freiheit 36, Hamburg
28.10.2025 - Live Music Hall, Köln
Die Tracklist liest sich so:
1. Lies
2. Heartache
3. Explosions In The Sky
4. The Corner of E 2nd & Robert Martinez
5. Stick It
6. You Me Apocalypse
7. The Children
8. K.A.D.A.V.A.R.
9. Total Annihilation
