KNORKATOR: Neue Single 'DMT' veröffentlicht

Die meiste Band der Welt namens KNORKATOR hat mit 'DMT' eine weitere Single aus ihrem neuen Album "Weltherrschaft für alle" veröffentlicht.

Das Album zum 30-jährigen Bestehen der Band wird am 12.09.2025 via Tubareckorz/Edel erscheinen. Es kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

Unkraut

Das Unheil

2025

Steh auf

Ich verachte Jugendliche 2025

DMT

Halb voll

Liebeslied 2025

Evolution

Hardcore 2025

AC/DC

Ick wer zun Schwein 2025



Ab Herbst geht es dann auf Tour unter dem Titel "Aller guten Dinge sind 30!".



Folgende Termine sind bestätigt:

01.11.2025 Cottbus - Stadthalle

07.11.2025 Osnabrück - Rosenhof

08.11.2025 Kiel - Pumpe

13.11.2025 Würzburg - Posthalle

14.11.2025 Baunatal - Stadthalle

15.11.2025 Wolfsburg - Hallenbad

20.11.2025 Wuppertal - Live Club Barmen

21.11.2025 Heidelberg - halle02

22.11.2025 München - Backstage Werk

28.11.2025 Dresden - Alter Schlachthof

29.11.2025 Potsdam  Waschhaus

16.01.2026 Chemnitz - Kulturbahnhof Chemnitz

17.01.2026 Nürnberg - Löwensaal

22.01.2026 Freiburg - Jazzhaus

23.01.2026 Frankfurt - Batschkapp

24.01.2026 Köln - Live Music Hall

30.01.2026 Erfurt - Central Club

31.01.2026 Löbau - Messepark

06.02.2026 Hamburg - Große Freiheit 36

07.02.2026 Bremen - Schlachthof

13.02.2026 Magdeburg - Factory

14.02.2026 Hannover - Capitol

26.02.2026 Graz - P.P.C.

27.02.2026 Wien - Arena

28.02.2026 Stuttgart - LKA Longhorn

05.03.2026 Saarbrücken - Garage

06.03.2026 Dortmund - FZW07.03.2026 Memmingen - Kaminwerk

13.03.2026 Rostock - Moya

14.03.2026 Leipzig - Haus Auensee

20.03.2026 Berlin - Columbiahalle

21.03.2026 Berlin  Columbiahalle

https://www.youtube.com/watch?v=cdrDZSE3yj8