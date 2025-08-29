KNORKATOR: Neue Single 'DMT' veröffentlicht
Die meiste Band der Welt namens KNORKATOR hat mit 'DMT' eine weitere Single aus ihrem neuen Album "Weltherrschaft für alle" veröffentlicht.
Das Album zum 30-jährigen Bestehen der Band wird am 12.09.2025 via Tubareckorz/Edel erscheinen. Es kann bereits vorbestellt werden.
Die Tracklist liest sich so:
Unkraut
Das Unheil
2025
Steh auf
Ich verachte Jugendliche 2025
DMT
Halb voll
Liebeslied 2025
Evolution
Hardcore 2025
AC/DC
Ick wer zun Schwein 2025
Ab Herbst geht es dann auf Tour unter dem Titel "Aller guten Dinge sind 30!".
Folgende Termine sind bestätigt:
01.11.2025 Cottbus - Stadthalle
07.11.2025 Osnabrück - Rosenhof
08.11.2025 Kiel - Pumpe
13.11.2025 Würzburg - Posthalle
14.11.2025 Baunatal - Stadthalle
15.11.2025 Wolfsburg - Hallenbad
20.11.2025 Wuppertal - Live Club Barmen
21.11.2025 Heidelberg - halle02
22.11.2025 München - Backstage Werk
28.11.2025 Dresden - Alter Schlachthof
29.11.2025 Potsdam Waschhaus
16.01.2026 Chemnitz - Kulturbahnhof Chemnitz
17.01.2026 Nürnberg - Löwensaal
22.01.2026 Freiburg - Jazzhaus
23.01.2026 Frankfurt - Batschkapp
24.01.2026 Köln - Live Music Hall
30.01.2026 Erfurt - Central Club
31.01.2026 Löbau - Messepark
06.02.2026 Hamburg - Große Freiheit 36
07.02.2026 Bremen - Schlachthof
13.02.2026 Magdeburg - Factory
14.02.2026 Hannover - Capitol
26.02.2026 Graz - P.P.C.
27.02.2026 Wien - Arena
28.02.2026 Stuttgart - LKA Longhorn
05.03.2026 Saarbrücken - Garage
06.03.2026 Dortmund - FZW07.03.2026 Memmingen - Kaminwerk
13.03.2026 Rostock - Moya
14.03.2026 Leipzig - Haus Auensee
20.03.2026 Berlin - Columbiahalle
21.03.2026 Berlin Columbiahalle
https://www.youtube.com/watch?v=cdrDZSE3yj8
