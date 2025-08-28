Jürgen Bartsch von BETHLEHEM verstorben

Jürgen Bartsch, Gründungs- und langjähriges Mitglied der wegweisenden deutschen Extreme Metal-Band BETHLEHEM, ist nach einer nicht näher bezeichneten Krankheit verstorben. Die Nachricht wurde von BETHLEHEM-Sängerin Yvonne "Onielar" Wilczynska bekannt gegeben.

Auf Instagram schrieb Onielar: "Er ist schon viele Male gestorben ... Doch der Tod war nur vorübergehend. Nach schwerer Krankheit, Durchhaltevermögen und großem Kämpfergeist verstarb am 27. August 2025 unser geliebter Freund, geschätzter Bandgründer von BETHLEHEM, Jürgen Bartsch. In tiefer Trauer und gebrochenem Herzen, im Namen von BETHLEHEM. Wir werden dich nie vergessen, Jürgen. Ruhe in Frieden."

Bartsch war Bassist, einzig verbliebenes Gründungsmitglied und Hauptsongwriter von BETHLEHEM, die er 1991 gründete. Die Band gilt als Pionier des DSBM-Genres (Depressive Suicidal Black Metal) und kombinierte Black Metal mit Doom Metal auf einer Reihe einflussreicher Alben der 1990er Jahre, darunter ihr Debütalbum "Dark Metal" (1994) und das Folgealbum "Dictius te necare" (1996).