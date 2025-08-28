ECLIPSE im Herbst in Deutschland

Die schwedischen Rock-Giganten ECLIPSE kehren endlich auf die Straße zurück und kündigen ihre brandneue Megalomanium Tour 2025 an. Eine Reise, die sie nach Deutschland, Österreich, Tschechien, Belgien, in die Schweiz und nach Italien führt  mehr als nur eine Konzertreihe, sondern ein Fest all dessen, was ECLIPSE zu einer der aufregendsten Rockbands unserer Zeit macht.

Seit über zwanzig Jahren baut die Band ihren Ruf auf einem Sound auf, der Melodie und Power perfekt vereint. Mit einer unverkennbaren Stimme und einer klaren kreativen Vision ist die Band zu einer globalen Kraft herangewachsen, die Festivalfelder wie Wacken, Download-Festival und Sweden Rock füllt, die Bühne mit Legenden wie AEROSMITH und DEF LEPPARD teilt und auf der ganzen Welt spielt. Diese Tour ist die perfekte Gelegenheit für die Fans, diese Energie hautnah in der Hitze und Intensität der ikonischsten Clubs Europas zu erleben.

An ihrer Seite bringen ECLIPSE zwei Namen mit, die die lebendige neue Welle des schwedischen Hard Rock repräsentieren.

REACH, mit einer Mischung aus modernen und klassischen Rock-Sounds, haben sich ihren eigenen Weg in der europäischen Szene gebahnt und gelten als eine der kreativsten und ambitioniertesten Bands ihrer Generation. Ihr aktuelles Album Prophecy zeigt ihren abenteuerlichen Geist  ein genreübergreifender Mix aus theatralischen Arrangements, introspektiven Texten und fesselnden Melodien.

ANDY AND THE ROCKETS verkörpern dagegen den rohen Geist des Hard Rock mit einem modernen Twist. Ihre Songs sind direkt und laut, getrieben von einer Energie, die sie schnell zu einer der meistdiskutierten Bands in Skandinavien gemacht hat. Mit ihrem neuen Album Casino, das im Oktober 2025 erscheint, treten ANDY AND THE ROCKETS diese Tour an, bereit, die Bühne mit ihrer explosiven Energie in Brand zu setzen.

Termine im deutschsprachigen Raum:

17.11.2025 Hamburg Logo*

18.11.2025 Essen Turock*

19.11.2025 Ludwigsburg Scala*

20.11.2025 Augsburg Spectrum*

21.11.2025 München Ampere*

24.11.2025 Wien Szene'

25.11.2025 Nürnberg Hirsch'

26.11.2025 Aschaffenburg Colos-Saal'

06.12.2025 Langenthal (CH) Old Capitol'

*: mit ANDY AND THE ROCKETS

': mit REACH

Tickets bekommt Ihr unter anderem bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.