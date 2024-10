JOY SHANNON: Neue Single 'Heather' veröffentlicht

Die irische Harfenspielerin JOY SHANNON hat vergangene Woche einen neuen Song mit dem Namen 'Heather' veröffentlicht. Er ist in Zusammenarbeit mit der Band OSI AND THE JUPITER entstanden.

Der Song ist ein Vorbote auf ihr neues Album. Es trägt den Namen "An Chailleach" und wird am 1. November 2024 erscheinen. Für das Album hat sie mit zahlreichen Musikern zusammen gearbeitet.



Die Tracklist liest sich so:

1. Corr Bán

2. Cailleach (feat. Jessica Way)

3. The Crone Of Loughcrew

4. The Spell (feat. Emily Jane White)

5. Mo Corra

6. Caer Ibormeith (feat. OSI AND THE JUPITER and Leila Abdul Rauf)

7. Airmid (feat. Leila Abdul Rauf)

8. Heather (feat. OSI AND THE JUPITER)

9. The Cannon Fire (feat. Aerial Ruin)

10. The Cailleach Well

11. Stupstock (feat. Emily Jane White)

12. The Flood

13. Leaving (feat. Leila Abdul Rauf)

14. Song Of My Father

15. Corr Bán (Tar Árais Dom) (Feat. Kai Uwe Faust of HEILUNG)



Das Album kann auf der Bandcamp-Seite der Musikerin vorbestellt werden.