BEDSORE: Neues

Die italienische Progressive-Death-Metal-Band BEDSORE hat für den 29.11.2024 ein neues Album angekündigt. Es trägt den Namen "Dreaming The Strife For Love" und wird via 20 Buck Spin Records erscheinen.



Gleichzeitig wurde heute der erste Song 'Realm Of Eleuterillide' herausgebracht. Für den Februar 2025 ist eine Europatour mit den Labelkollegen von FULCI geplant. Nähere Informationen soll es demnächst geben.



Die Tracklist liest sich so:

1. Minerva’s Obilesque

2. Scars of Light

3. A Colossus, an Elephant, a Winged Horse, the Dragon Rendezvous

4. Realm of Eleuterillide

5. Fanfare for a Heartfelt Love

6. Fountain of Venus

Das Album kann auf der Bandcamp-Seite des Labels vorbestellt werden.