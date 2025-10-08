JON HARRIS schiebt eine Kostprobe nach
08.10.2025 | 22:48
Zu 'Wasted Entertainment' von seinem 2024er Album "Parallel Heart" hat JON HARRIS aus Kanada ein Playthrough veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=gIiLPbsf6wI
