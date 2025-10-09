Hörkostprobe von BLOOD RED THRONE
Die norwegische Death Metal-Band BLOOD RED THRONE hat einen ersten Song aus ihrem kommenden neuen Album "Siltskin" vorgestellt, das am 5. Dezember 2025 über Soulseller Records erscheinen soll.
Hört euch 'Husk In The Grain' hier mit einem Lyric-Video an:
Husk In The Grain
https://www.youtube.com/watch?v=Y1txXsqWR7E
"Siltskin" Album Tracklist:
1. Scraping Out The Cartilage
2. Beneath The Means
3. Husk In The Grain
4. Necrolysis
5. Anodyne Rust
6. Vestigial Remnants
7. Vermicular Heritage
8. On These Bones
9. Marrow Of The Earth
Line-up:
Daniel 'Død' Olaisen: Guitar
Sindre Wathne Johnsen: Vocals
Freddy Bolsø: Drums
Ivan Meathook Gujić: Guitars
Stian Gundersen: Bass
