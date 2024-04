JÄST zeigt uns das erste Video

JÄST nennt sich die neu gegründete Band um Axel Ritt (Ex GRAVE DIGGER, DOMAIN). Mit an Bord sind Steven Wussow (ORDEN OGAN, DOMAIN), Drummer Tim Breideband (Ex FREEDOM CALL, EX BONFIRE) und Sängerin Jessica Conte.

Den Auftakt einer Reihe von Veröffentlichungen mach der Song "Hardlight". Die Komposition stammt von Axel Ritt, der Text von Jessica Conte. Ein Video gibt es auch dazu:

