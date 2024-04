ORDEN OGAN mit neuem Video

Am 5. Juli 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music das neue Studioalbum "The Order Of Fear" von ORDEN OGAN. Mit dem Titeltrack gibt es heute die neueste Auskopplung daraus.



"The Order Of Fear" - Trackliste:



01. Kings Of The Underworld

02. The Order Of Fear

03. Moon Fire

04. Conquest

05. Blind Man

06. Prince Of Sorrow

07. Dread Lord

08. My Worst Enemy

09. Anthem To The Darkside

10. The Journey Thus Far

11. The Long Darkness



https://www.youtube.com/watch?v=o1lEwD327Go

