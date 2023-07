JAYE JAYLE mit neuem Album

"Don't Let Your Love Life Let You Down" ist bereits das vierte Album des Experimental-Projektes aus Louisville in Kentucky, USA. Vor wenigen Tagen wurde es über Pelagic Records veröffentlicht, zu dessen Familie sich das auf eine Band angewachsene Soloprojekt im Februar diesen Jahres hinzugesellt hat. Zwei Videos zum Album kann man bereits einsehen - von den Singles 'The Party Of Redemption' und 'Black Diamonds And Bad Apples'. In Europa kann man die Musiker am 15.11.2023 im Le Gueulard im französischen Nilvange live erleben. Mehr Tourdaten sollen noch folgen.

Quelle: Pelagic Records / Bandcamp / YouTube Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: jaye jayle dont let your love life let you down album 2023 the party of redemption black diamonds and bad apples experimental live konzert