THE DEVIL'S TRADE hat neues Album vorgelegt

Die aktuelle Scheibe des ungarischen Musikers Dávid Makó hört auf den Namen "Vidékek Vannak Idebenn" und trat bereits vor acht Tagen über das Label Season Of Mist in Erscheinung. Von 'Flashing Through The Lack Of Light' und 'Clear Like The Wind' existieren bereits Videos. Der Titeltrack und alle weiteren Albumtitel sind ebenfalls, jedoch nur im Audioformaten verfügbar. Im Herbst geht THE DEVIL'S TRADE mit ALCEST auf Europatour und macht dabei in folgenden Städten halt:

29.09.2023 Metz (FR), La Bam

30.09.2023 Brügge (BE), Cactus Club

01.10.2023 Hamburg (DE), Knust

03.10.2023 Kopenhagen (DK), Lille Vega

04.10.2023 Oslo (NO), Parkteatret

05.10.2023 Stockholm (SE), Fryshuset Klubben

07.10.2023 Dresden (DE), Stromwerk

08.10.2023 Poznan (PL), 2Progi

09.10.2023 Wroclaw (PL), Stary Klasztor

10.10.2023 Hannover (DE), Musikzentrum

11.10.2023 Frankfurt (DE), Zoom

13.10.2023 Nijmegen (NL), Soulcrusher

14.10.2023 Lille (FR), L’aeronef

15.10.2023 Manchester (UK), Academy 2

16.10.2023 Bristol (UK), SWX

17.10.2023 Brighton (UK), Concorde 2

19.10.2023 Vauréal (FR), Le Forum

20.10.2023 St. Nazaire (FR), Le Vip

21.10.2023 Rouen (FR), Le 106

22.10.2023 Savigny-le-temple (FR), L'empreinte

Quelle: Season Of Mist / YouTube Redakteur: Susanne Schaarschmidt