JAWFANE: EP im Juni

Am 26. Juni soll die neue EP "Me And All My Demons" der US-amerikanischen Hardcore-Gruppe JAWFANE herauskommen. Heute wurde das Video der digitalen Single 'Cataclysm (Nightmare)' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=HNBtGIHT7f0

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: jawfane me and all my demons cataclysm nightmare