"Iron Doghead Open Air" 2026, es bleibt laut im Harz
Der Harz ist mittlerweile überregional bekannt für seine Festivalkultur und Metalszene. Um der Vielfalt dieser Szene gerecht zu werden, gibt es im beschaulichen Schwiegershausen ein weiteres Metal-Festival. Das "Iron Doghead Open Air" geht 2026 in seine dritte Runde und etabliert sich jetzt schon immer mehr vom Geheimtipp zur Pflichtveranstaltung.
Für 2026 sind folgende Bands bestätigt:
COMPRESSOR
BERZERK
BLITZ
CASUS
BURNING HELMET
MORTAL TERROR
REAPER
SERVANT
TERRIBLE SICKNESS
URN
WARRANT
ZAPPENDUSTER
RICHIE MINUS EINS (Poetry Slam)
Das Festival findet vom 26. bis 27.06.2026 in Schwiegershausen statt.
Tickets gibt es über die Homepage der Veranstaltung.
Iron Doghead
- Iron Doghead
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- iron doghead festival compressor berzerk terrible sickness servant blitz casus burning helmet mortal terror reaper urn warrant zappenduster richie minus eins
