Der Harz ist mittlerweile überregional bekannt für seine Festivalkultur und Metalszene. Um der Vielfalt dieser Szene gerecht zu werden, gibt es im beschaulichen Schwiegershausen ein weiteres Metal-Festival. Das "Iron Doghead Open Air" geht 2026 in seine dritte Runde und etabliert sich jetzt schon immer mehr vom Geheimtipp zur Pflichtveranstaltung.







Für 2026 sind folgende Bands bestätigt:





COMPRESSOR

BERZERK

BLITZ

CASUS

BURNING HELMET

MORTAL TERROR

REAPER

SERVANT

TERRIBLE SICKNESS

URN

WARRANT

ZAPPENDUSTER



RICHIE MINUS EINS (Poetry Slam)



Das Festival findet vom 26. bis 27.06.2026 in Schwiegershausen statt.

Tickets gibt es über die Homepage der Veranstaltung.

Quelle: Iron Doghead Redakteur: Norman Wernicke Tags: iron doghead festival compressor berzerk terrible sickness servant blitz casus burning helmet mortal terror reaper urn warrant zappenduster richie minus eins