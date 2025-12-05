HÄMATOM für den guten Zweck!

HÄMATOM hat in Zusammenarbeit mit DOMINIUM einen speziellen Weihnachtssong aufgenommen. Das Besondere daran, ist auch, dass sämtliche Einnahmen, aus Streaming usw., in die WEST MUSIC FOUNDATION fließen. Somit dürfte 'We Wish You a Metal Christmas' in einigen Playlisten landen.



Der Track ist auf YouTube online.





We Wish You a Metal Christmas







https://www.youtube.com/watch?v=9sBQ2jut_mQ

