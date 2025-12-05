SABATON überquert den Rubicon

SABATON veröffentlicht mit 'Crossing The Rubicon' ein weiteres Musik-Video aus dem 11. Studioalbum "Legends", das am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music erschienen ist.



Die Premiere des Videos fand am 4. Dezember 2025 im Rahmen des Konzertes in der O2 Arena in London statt.



Pär Sundström kommentiert:

"Das war eines der schönsten Musikvideos, die wir je gedreht haben. Dank der unglaublichen Energie der Schauspieler und dem einzigartigen Charme des Drehorts verlief alles reibungslos. Wir haben zwei Tage lang in Sabbioneta, Italien, im Teatro all'Antica gedreht, einem der ältesten noch erhaltenen Innen-Theater Europas. Es war ein faszinierender Drehort, voller Charakter und Geschichte. Da das Theater tagsüber als Museum genutzt wird, durften wir nur abends drehen, was die Produktion zusätzlich erschwerte."



Crossing The Rubicon







https://www.youtube.com/watch?v=uchGiXcNDIs



