IRON SAVIOR mit neuer Single

Am 22. August 2025 erscheint via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music der letzter Teil der "Reforged"-Doppelalbum-Reihe "Machine World" von IRON SAVIOR. Mit 'Walls Of Fire' könnt ihr euch eine weitere Neueinspielung zu Gemüte führen.



https://www.youtube.com/watch?v=6uCgIqdPaUQ

