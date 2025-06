BLOOD RAGE mit weiterer EP

Bereit, erneut in die klirrenden Schatten der walisischen Wälder abzutauchen? Die Death-Metal–Combo BLOOD RAGE hebt das Hackbeil zum nächsten Schlag: Am 01.08.2025 erscheint die brandneue EP "Return to Crimson Pines" – ein düsterer Abgesang auf alles, was lebt und atmet. Bei Bandcamp kann die neue Scheibe bereits vorbestellt werden.





"Return to Crimson Pines" Trackliste:





01-Her Blood Will Paint the Trail

02-Butchered and Burnt

03-Return to Crimson Pines

04-Join Us

05-Lake of Blood

06-Escape from Crimson Pines

