DESTRUCTION auf dem

Bereitet euch auf ein Donnerwetter aus Stahl vor! Die Thrash-Metal-Legenden DESTRUCTION kehren in voller Zerstörungs­wut auf die Bühne zurück und hieven das „Keep It True – Rising“-Festival auf ein neues Level. Als Co-Headliner lassen Schmier & Co. vier Jahrzehnte metallischer Abrissbirnen Revue passieren: Mit ihrem exklusiven „40 Years of Infernal Overkill & Best of ’80s“-Set zünden die Süddeutschen ein loderndes Feuerwerk aus Kult-Riffs, Nackenbrechern und zeitlosen Hymnen. Für Thrash-Puristen, dürfte somit das "KIT-Rising"-Festival eine Pflichtveranstaltung werden.





Das Festival findet vom 02-04.10.2025 in der Posthalle Würzburg statt.

Tickets gibt es auf der Homepage de Festivals.

keep-it-true.de/tickets

