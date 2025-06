MORS PRINCIPIUM EST kündigt neues Studio-Album an

Am 26. September 2025 erscheint via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music das neunte Studio-Album "Darkness Invisible" von MORS PRINCIPIUM EST.



Mit 'Monuments' und 'Of Death' könnt ihr euch schon einmal einhören.



"Darkness Invisible" Trackliste:



01. Of Death

02. Venator

03. Monuments

04. Tenebrae Latebra

05. Summoning The Dark

06. Beyond The Horizon

07. The Rivers Of Avernus

08. In Sleep There Is Peace

09. An Aria Of The Damned

10. All Life Is Evil



Bonus Track (Digipak / digital):

11. Makso Mitä Makso (ISAC ELLIOT Cover)



Monuments







https://www.youtube.com/watch?v=kD4fCgE3iVI



Of Death







https://www.youtube.com/watch?v=tJVS-5U9UXQ

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mors principium est darkness invisible monuments of death