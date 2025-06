RAGE auf dem Weg zur Freiheit

Es ist schon über ein Jahr her, dass uns Peavy und seine Mitstreiter Jean und Lucky mit einem neuen Album beehrt haben, und so ist es an der Zeit, dass es Nachschub gibt. Am 26.09.2025 kommt das neue RAGE-Studioalbum "A New World Rising" - es ist tatsächlich schon die Nummer 28, wenn man "Prayers Of Steel" der Vorgängerband AVENGER und die REFUGE-Einlage mitzählt - über Steamammer/SPV in die Läden, und ab sofort gibt es dazu die neue Single 'Freedom' in cliphaftiger Form zu bestaunen.

Quelle: Label via YouTube