J.B.O. gibt Küsschen

Der Sommer ist endlich da - und damit auch die Zeit der Liebe! Das lassen sich natürlich auch die Spaß-Metaller von J.B.O. nicht zweimal sagen. Noch immer liebestrunken vom Erfolg seiner bierseligen 'Ka-Fump!'-Single, sorgt das Quartett mit seinem neuesten Streich namens 'Bussi' erneut für reichlich bleibenden Eindruck.



'Bussi' ist ein weiterer Track ihres kommendes Albums "Haus Of The Rising Fun", das ab dem 09. Januar 2026 über ihren neuen Labelpartner PERCEPTION erhältlich sein wird.



" 'Bussi' führt alle Freundinnen und Freunde des wahren Blödsinns, die es nach dem endlosen Konsum von 'Ka-Fump!' noch aus dem Dickicht des fränkischen Waldes hinausgeschafft haben, tief in den nächsten Irrgarten - die bayerische Bierzeltwelt. Musikalisch orientiert sich die Kombo mit 'Bussi' an einer der erfolgreichsten Bands der Welt, während sie lyrisch einen unvergleichlichen zeitgenössischen Minnegesang zum Besten gibt, in dem sich obendrein das ein oder andere schelmische Zitat versteckt."



J.B.O. ergänzt mit rosaroter Brille:

" 'Bussi' ist ein Liebeslied, so unschuldig wie der Titel! Daher ist es auch in unschuldigem Bayrisch gehalten, selbst wenn dies stellenweise nicht ganz hasenrein ist... Naja, Vito ist ja auch eine bayrisch-fränkische Mischung. Und jetzt habt euch mal nicht so!"



Bussi







https://www.youtube.com/watch?v=9MyuBxpK2Ss





"Tour Of The Rising Fun" 2025/2026



04.12.2025 CH Rubigen - Mühle Hunziken

05.12.2025 DE München - Backstage

27.12.2025 DE Jena - F-Haus

28.12.2025 DE Münster - Sputnikhalle

29.12.2025 DE Würzburg - Posthalle

--- --- ---

02.01.2026 DE Nürnberg - Löwensaal

09.01.2026 DE Hamburg - Markthalle

10.01.2026 DE Oberhausen - Turbinenhalle

16.01.2026 DE Hannover - Pavillon

17.01.2026 DE Mutterstadt - Palatinum

23.01.2026 DE Stuttgart - LKA Longhorn

24.01.2026 DE Saarbrücken - Garage

30.01.2026 DE Sondershausen - Stocksen 2.0

31.01.2026 DE Hallstadt - Vamos

06.02.2026 CH Seewen - Gaswerk Eventbar

07.02.2026 DE Gummersbach - Halle 32

13.02.2026 DE Halle - Steintor-Varieté

14.02.2026 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

20.02.2026 DE Ramstein - Congress Center

07.03.2026 DE Bayreuth - Das Zentrum

13.03.2026 DE Köln - Carlswerk Victoria

14.03.2026 DE Herford - KulturWerk





Infos & Tickets gibt es hier.

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: jbo haus of the rising fun bussi