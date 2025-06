GRAVE DIGGER beißt sich durch

Nach Veröffentlichung ihres Albums "Bone Collector" und einem umfangreichen Tour-Kalender, kehren die deutschen Heavy Metal Pioniere von GRAVE DIGGER mit einem neuen Song 'Bark to Hell' zurück.

Grave Digger Frontmann, Chris Boltendahl, schreibt:

"Hey Leute – wir sind zurück! Und zwar mit unserer brandneuen Single 'Bark to Hell'!

Für uns markiert dieser Song den kraftvollen Abschluss unserer gefeierten Bone Collector-Session. Mit 'Bark to Hell' haben wir nochmal alles rausgehauen: rohe Energie, düstere Atmosphäre, gnadenlose Power – genau das, wofür GRAVE DIGGER seit Jahrzehnten steht.

Die Riffs knallen wie aus der Hölle, die Drums donnern, und ich geb' euch meine Stimme – so unverkennbar wie eh und je. Das Teil ist ein echter Headbanger und gehört in jede verdammte Metal-Playlist!



Aber eins ist klar: Das hier ist kein Abgesang. 'Bark to Hell' ist ein triumphales Nachbrennen – düster, laut, kompromisslos. Wir zeigen nochmal, dass GRAVE DIGGER auch nach all den Jahren mit voller Wucht zubeißen kann. Für alle Die-Hard-Fans: Das dürft ihr nicht verpassen!"



Bark To Hell







https://www.youtube.com/watch?v=I_2QrHLh9yo