IOTUNN mit neuem Livevideo
25.01.2026 | 11:35
Via Metal Blade Records hat IOTUNN, mit 'Mistland', ein neues Video des Copenhell-Auftritts von 2023 präsentiert. Die gesamte Show wurde Anfang Januar mit dem Silberling "Waves over Copenhell" veröffentlicht.
Iotunn - Mistland (Live at Copenhell)
https://www.youtube.com/watch?v=s0-NrCO-D74
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- iotunn waves over copenhell mistland
