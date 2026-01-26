UNCHAINED HORIZON kündigt neues Album an
Vier Jahre nach dem Album "Fallen Kingdom" gibt es endlich wieder neues "Ohrenfutter". Am 13. März 2026 veröffentlicht UNCHAINED HORIZON das neue Album "The Guardians Call". Mit 'Heroes' präsentiert die Band zur Einstimmung ein neues Musikvideo.
UNCHAINED HORIZON kommentiert:
" "The Guardians Call" vereint die melodische Stärke unserer früheren Werke mit der ungeschönten, kraftvollen Energie unserer Liveshows. Ein Album, das den Geist des klassischen Heavy Metal atmet und gleichzeitig seine eigene, moderne Identität formt roh, emotional und unverkennbar.
Mit 'Heroes' präsentieren wir euch das neue Musikvideo ein Song über Mut, Zusammenhalt und die Entscheidung zu kämpfen, wenn es darauf ankommt."
Am Release-Abend präsentiert UNCHAINED HORIZON das neue Album im "Kling Klang" in Wilhelmshaven. Unterstützt wird die Band dabei von der Oldenburger Band EMPLOYER.
Tickets sind ab sofort im Vorverkauf hier erhältlich.
"The Guardians Call" Trackliste:
01-The Guardians Call Part I
02-Grim Reaper
03-Heroes
04-Atlantis
05-The Guardian
06-War
07-No More Tomorrow
08-Hysteria
09-Metal Unites
10-The Serpent Queen
11-The Guardians Call Part II
Heroes
https://www.youtube.com/watch?v=D9OLxwIwkGQ
UNCHAINED HORIZON Tourdaten 2026:
28.02.2026 Verdener Metalchaos, Verden (w/DAWN RIDER, APATA)
13.03.2026 Kling Klang, Wilhelmshaven (w/EMPLOYER) - Album-Release-Party
21.03.2026 Metal Kohl Party, Rothenburg Godensholt
18.04.2026 Metal Madness, Kulturmühle Berne (w/NORTHERION)
12.06.2026 Klosterbeben - Rock am Waldstadion, Hude
