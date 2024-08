IN EXTREMO und die feine Seele

Endspurt bei IN EXTREMO. Am kommenden Wochenende findet das bandeigene "Weckt Die Toten Festival" statt, das neue Studioalbum "Wolkenschieber" erscheint am 6. September 2024.



Mit 'Feine Seele' gibt es die nächste vorab ausgekoppelte Single, bei der auch Oliver Satyr von FAUN mitwirkt.



In Extremo – Feine Seele, mit Oliver Satyr (FAUN)







https://www.youtube.com/watch?v=8rFrwQFz6L0

