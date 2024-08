GOD DETHRONED und der Gehängte

Am 6. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) "The Judas Paradox", das neue Album von GOD DETHRONED. Heute zeigt die Band das Musikvideo zu 'The Hanged Man'.



Frontmann Henri 'The Serpent King' Sattler kommentiert:

"Die Grundlage dieses Songs ist die aus dem Tarot-Bereich bekannte Karte des "Gehängten" (engl. "The Hanged Man"). Den Songtext haben wir bewusst einfach gehalten, was ihn jedoch extrem eingängig macht. Tarot-Karten als Basis zu wählen, war eine wilkommene Abwechslung: Ich mag sie bzw. ihre Bedeutungen sehr und ich hatte die Möglichkeit, einmal anders zu texten, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Die Karte des "Gehängten" steht übrigens für ein Opfer. Musikalisch ist der Track eine groovige Death-Metal-Vollbedienung mit einem Mittelteil, aus dem besonders Dave Meesters virtuoses Gitarrenspiel hervorzuheben ist. Man hat das Gefühl, dass Dave Murrays Death-Metal-Version zur Höchstform aufläuft."



The Hanged Man







https://www.youtube.com/watch?v=MSKTpUlG6fk

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: god dethroned the judas paradox the hanged man