IN EXTREMO schiebt die Wolken weg

Dass in IN EXTREMO am 6. September 2024 mit "Wolkenschieber" via Universal Music ein neues Album veröffentlicht, darüber hat Kollege Nils Macher schon ausführlich berichtet. Zur Zeit ist die Band auf ihrer "Carpe Noctem"-Burgentour 2024 unterwegs und hat auch noch ihr eigenes Festival im Gepäck:

31.08. 24 Halle (Saale) – Peißnitzinsel -"Weckt die Toten" – Das In Extremo - Festival, mit FEUERSCHWANZ, KNORKATOR und RAUHBEIN und einem Mittelaltermarkt.



Mit der "Wolkenschieber"-Tour wird IN EXTREMO dann das neue Album live vorstellen und hat als Gäste KORPIKLAANI und RAUHBEIN dabei.



"Wolkenschieber"-Tour:



15.11.2024 Saarbrücken / Garage

16.11.2024 CH-Pratteln / Z 7

22.11.2024 Rostock / Moya

23.11.2024 Dortmund / Winterlights

29.11.2024 Berlin / Columbiahalle

30.11.2024 Bremen / Pier 2

06.12.2024 Nürnberg / KIA Metropol Arena

07.12.2024 A-Wien / Gasometer

12.12.2024 Bielefeld / Lokschuppen

13.12.2024 Hannover / Swiss Life Hall

14.12.2024 Dresden / Alter Schlachthof

20.12.2024 Leipzig / Haus Auensee

21.12.2024 Stuttgart / Porsche Arena

27.12.2024 München / Zenith

28.12.2024 Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

29.12.2024 Erfurt / Messehalle

30.12.2024 Köln / Palladium

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: in extremo wolkenschieber tour 2024