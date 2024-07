VISIONS OF ATLANTIS ist heute Nacht sehr lebendig

Am 5. Juli 2024 erscheint via Napalm Records mit "Pirates II - Armada" das neue Album von VISIONS OF ATLANTIS. Dass die Piraten nächtens äußerst lebendig sind, wollen sie mit dem neuen Video 'Tonight I'm Alive' beweisen.



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: visions of atlantis pirates ii armada tonight i m alive