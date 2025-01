IN EXTREMO: Programm des Jubiläumsfestivals ist komplett

IN EXTREMO feiert dieses Jahr sein 30-Jähriges Jubiläum. Um es richtig krachen zu lassen, veranstaltet die Band deswegen vom 04.09.-06.09.25 ihr eigenes Festival auf der legendären Open-Air-Bühne der Loreley. Nachdem bereits einige Bands bekannt waren, die die Mittelalter-Metaller unterstützen werden, steht nun das komplette Programm samt Tagesaufteilung fest. Dazu gehören illustre Gäste wie FEUERSCHWANZ, CLAWFINGER, ASP, WIND ROSE, EISBRECHER, VERSENGOLD und viele weitere. Und natürlich wird IN EXTREMO selbst an jedem der drei Tage der Headliner sein.

