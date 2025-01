NIVIANE: Vorbote zum neuen Album

Die Power-Metal-Band NIVIANE aus Kalifornien will am 7. März ihr neues Album "Queen Of Phantoms" veröffentlichen. Soeben ist der Videoclip zu 'Tomorrow's A New Day' erschienen.







https://www.youtube.com/watch?v=UvsYzy3h2WI

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser