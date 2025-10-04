INTERNAL BLEEDING auf dem Weg zu "Settle The Scores"
Nur noch zwei Wochen müssen ins Land gehen, dann dürfen Freunde des Brutal Death Metal sich das Werk "Settle The Score" der US-Amerikaner INTERNAL BLEEDING ins Regal stellen. Auch auf dem mittlerweile siebten Studio-Album ist die band weder leiser noch weniger extrem geworden, aber die neuen Stücke zeigen durchaus mehr Finesse. Wer es nicht glaubt, hört sich mal den Titelsong an:
Diese Stücke werden enthalten sein:
Intangible Pact
Settle All Scores
Prophet of Deceit
Enforced Compliance
Crown of Insignificance
Empire of Terror
Glorify the Oppressor
Deliberate Desecration
