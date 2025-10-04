INTERNAL BLEEDING auf dem Weg zu

Nur noch zwei Wochen müssen ins Land gehen, dann dürfen Freunde des Brutal Death Metal sich das Werk "Settle The Score" der US-Amerikaner INTERNAL BLEEDING ins Regal stellen. Auch auf dem mittlerweile siebten Studio-Album ist die band weder leiser noch weniger extrem geworden, aber die neuen Stücke zeigen durchaus mehr Finesse. Wer es nicht glaubt, hört sich mal den Titelsong an:







Diese Stücke werden enthalten sein:



Intangible Pact

Settle All Scores

Prophet of Deceit

Enforced Compliance

Crown of Insignificance

Empire of Terror

Glorify the Oppressor

Deliberate Desecration



Quelle: Internal Bleeding Redakteur: Frank Jaeger Tags: internal bleeding stettle the score