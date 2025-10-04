EASTER CROSS Festival gibt ersten Teil des Line-Ups bekannt

Ob man sich in Oberndorf am Neckar aus ans Kreuz nageln lassen kann, wissen wir nicht, aber Headbangen ist auf jeden Fall drin! Wer keine Lust hat, an Ostern zu den Schwiegereltern zu fahren, ist auf dem EASTER CROSS Festival bestens aufgehoben, welches am 4. und 5. April in der Neckerhallte in Oberndorf a.N. stattfindet.

Für dieses wurde nun der erste Schwung des Line-Ups bekannt gegeben.

Am Samstag werden u.a. J.B.O., RAGE, PARASITE INC., NECROTTED, STEPFATHER FRED und DEFOCUS bunte Eier und laute Töne verteilen.

Am Sonntag kann man sich dann u.a. von THE BUTCHER SISTERS (TBS), INFECTED RAIN, THE BROWNING, BUTCHER BABIES und THE DEFECT die Messe lesen lassen.

Tickets gibt es hier.