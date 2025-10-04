PARHELYON reist

Am 24. Oktober wird das Debüalbum der jungen deutschen Metalband PARHELYON über Metalapolis Records erscheinen. Die Band besteht aus Michael Vetter (BLACK & DAMNED, PUMP, CHINCHILLA), Sängerin und Texterin Tanja Hansen, Bassist Frank Herold (MYSTOPERA, KRAYENZEIT, SAIDIAN) und Bernd Heining (MYSTOPERA, SKULL & CROSSBONES, DORNENKÖNIG). Als Gast wird auf dem Lied 'Luminus' Sänger Michelle Darkness von END OF GREEN zu hören sein.

Diese Lieder werden enthalten sein:

1. Silence in Darkness

2. Secret

3. Stygma

4. Emphasis

5. Luminus

6. Parhelion

7. Firelight

8. Mantragon

9. White & Holy

10. Heart of Gold

Als erstes Klangbeispiel dürfen wir uns bereits 'Stygma' anhören und das Fantasy-Video dazu ansehen: