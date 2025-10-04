CONJURER kehrt zurück

Die britische Band, die sich weiterhin weigert, in irgendeine Schublade zu passen, wird am 24. Oktober über Nuclear Blast ihr drittes Album unter dem Namen "Unself" auf die hoffentlich vorbereitete Metal-Meute loslassen. Wie schon zuvor darf man Einiges erwarten, das Album ist ganz sicher nichts für Musikfreunde, die es gerne simpel und direkt haben. Der Titel stammt daher, dass bei Sänger Dan Nightingale kürzlich eine Form von Autismus diagnostiert wurde, was auf dieses Album Einfluss hatte. Intensiv, ungewöhnlich, aber auch herausfordernd ist es geworden. Um dies zu untertreichen gibt es hier das erste Video des Albums zu dem Lied 'Hang Them In Your Head':

