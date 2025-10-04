INTERNAL BLEEDING auf dem Weg zu "Settle All Scores"
Nur noch zwei Wochen müssen ins Land gehen, dann dürfen Freunde des Brutal Death Metal sich das Werk "Settle All Scores" der US-Amerikaner INTERNAL BLEEDING ins Regal stellen. Das Album wird am 17. Oktober 2025 via Maggot Stomp erscheinen.
Auch auf dem mittlerweile siebten Studio-Album ist die Band weder leiser noch weniger extrem geworden, aber die neuen Stücke zeigen durchaus mehr Finesse. Mit der Auskopplung des Titeltracks könnt ihr euch schon einmal davon überzeugen.
"Settle All Scores" Trackliste:
01-Intangible Pact
02-Settle All Scores
03-Prophet Of Deceit
04-Enforced Compliance
05-Crown Of Insignificance
06-Empire Of Terror
07-Glorify The Oppressor
08-Deliberate Desecration
Settle All Scores
https://www.youtube.com/watch?v=VEdEeroF0y0&t=1s
Quelle:
Internal Bleeding
Redakteur:
Frank Jaeger
Tags:
internal bleeding settle all stores
