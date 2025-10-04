Nils Patrik Johansson spricht über Krieg und Frieden

Es könnte kaum aktueller sein, auch denn der Titel etwas abgedroschen ist. Das nächste, mittlerweile dritte Soloalbum des ASTRAL DOORS-Frontmannes nach "Evil Deluxe" 2018 und "The Great Conspiracy" 2020 wird am 10. Oktober 2025 über Metalville erscheinen. Hier ist das aktuelle Video zu dem Stück 'Barbarossa':

Ich dachte ja erst, "Was macht der alte Schwede denn da mit unserem rotbärtigen Nichtschwimmer?", aber das Video zeigt, dass er innerhalb des Albumkonzepts Unternehmen Barbarossa meint, den Überfall Nazideutschlands auf Russland. Die Lyrik und martialische Musik klingt für mich ziemlich zwiespältig in Anbetracht der aktuellen Situation in der Ukraine, auch wenn die Ereignisse, auf die er sich bezieht, damit wenig zu tun haben. Aber auch sonst schreckt er nicht zurück und gibt uns einen ungarischen Tanz, die Chinesische Mauer und über das Attentat in Sarajevo, das den Ausbruch des ersten Weltkriegs auslöste, singt er ebenfalls. Mehr können wir in einer Woche hören und erfahren.