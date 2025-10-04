Kolumbien sinnt auf Rache!

Zumindest wenn es nach dem Namen der Band REVENGE aus eben diesem südamerikanischen Land geht. REVENGE lärmt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten durch die lateinamerikanische Musikgeschichte und legt mit "Night Danger" ihr zehntes Langeisen vor. Auf dem Album gibt es klassischen Stahl, wie uns schon die Liedertitel verraten:

1. Black Sight

2. Night Danger

3. The Hammers Fall

4. Soldier's Heart

5. Misty Night

6. The Devil Race

7. Desire from Pain

8. Crushing Death

Und so klingt das Ganze dann, hier ist 'Black Sight':