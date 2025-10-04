SARAYASIGN sieht Schatten, wenn das Licht stirbt
Kommentieren
Klingt seltsam? Ja, aber das neue Album heißt doch nun einmal "Shadows Of The Dying Light". Vielleicht wird es ja Ausklärung geben, was uns die Schweden mitteilen wollen, wenn das Album am 31. Oktober 2025 über Black Lodge erscheinen wird. Auf dem Drtittwerk werden diese Lieder stehen:
01. Worlds Apart (Shadowlands)
02. Watching It Burn Away
03. Shades Of Black
04. Shadows Of The Dying Light
05. From Ashes
06. The Wanderer
07. One Last Cry
08. The Nameless Ones
09. Coming Home
10. Walk Alone
11. Bleeding Hope
12. Throne Of Gold Part III - The Hidden Portal
Der melodische Metal der Band aus Örebro könnte bei uns wieder Begeisterungsstürme auslösen, zumindest wenn man nach dem Video zu dem Lied 'One Last Cry' geht:
- Quelle:
- Black Lodge
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- sarayasign one last cry shadows of the dying light
0 Kommentare