SARAYASIGN sieht Schatten, wenn das Licht stirbt

Klingt seltsam? Ja, aber das neue Album heißt doch nun einmal "Shadows Of The Dying Light". Vielleicht wird es ja Ausklärung geben, was uns die Schweden mitteilen wollen, wenn das Album am 31. Oktober 2025 über Black Lodge erscheinen wird. Auf dem Drtittwerk werden diese Lieder stehen:

01. Worlds Apart (Shadowlands)

02. Watching It Burn Away

03. Shades Of Black

04. Shadows Of The Dying Light

05. From Ashes

06. The Wanderer

07. One Last Cry

08. The Nameless Ones

09. Coming Home

10. Walk Alone

11. Bleeding Hope

12. Throne Of Gold Part III - The Hidden Portal

Der melodische Metal der Band aus Örebro könnte bei uns wieder Begeisterungsstürme auslösen, zumindest wenn man nach dem Video zu dem Lied 'One Last Cry' geht: