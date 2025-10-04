THE RETICENT sagt ganz artig

Ich finde ja, Höflichkeit ist nicht überflüssig, auch wenn es für eine Rockband eher ungewöhnlich ist. Aber THE RETICENT und ihr deutsches Label Generation Prog Records haben gerade das Album "Please" für den 13. November 2025 angekündigt, das immerhin fünfte Werk der US-amerikanischen Prog Metaller. Wenn die schon so lieb "Bitte" sagen, tun wir ihnen den Gefallen und hören in den ersten Song des Albums mit dem proggigen Titel 'The Concealment (Those Who Don't Want To Wake)' rein:

Da könnte uns ein spätes Highlight ins Haus stehen. Wer bereits überzeugt ist und das Bestellen nicht vergessen will, steuert direkt mal den Webshop von Generation Prog Records an und sichert sich sein Exemplar zum Releasedate.