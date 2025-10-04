ELLENDE mit neuem Album und Tour
Kommentieren
Die österreichischen Atmospheric-Black-Metaller ELLENDE melden sich mit ihrem sechsten Studioalbum Zerfall zurück, das am 2. Januar 2026 via AOP Records erscheint. Passend dazu hat die Band um Mastermind L.G. bereits die erste Single, 'Zerfall', samt Video veröffentlicht.
Außerdem geht ELLENDE gemeinsam mit FIRTAN und KARG auf große Zerfall-Tour 2026 durch Europa.
"Zerfall" Trackliste:
01. Nur
02. Wahrheit Teil I
03. Wahrheit Teil II
04. Zerfall
05. Übertritt
06. Ode ans Licht
07. Zeitenwende Teil I (feat. Firtan)
08. Zeitenwende Teil II (feat. Norikum)
09. Reise
10. Secunda (Cover)
11. Verborgenes inneres Leiden
Zerfall (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=e6JArO7VLFM
"Zerfall Tour 2026" Tourdaten:
02. Jan - Munich (DE)
03. Jan - Heidelberg (DE)
04. Jan - Dresden (DE)
05. Jan - Copenhagen (DK)
06. Jan - Hamburg (DE)
07. Jan - Leeuwarden (NL)
08. Jan - Nijmegen (NL)
09. Jan - Würzburg (DE)
10. Jan - Zürich (CH)
11. Jan - Paderno Dugnano (IT)
12. Jan - Ljubljana (SI)
13. Jan - Cham (DE)
14. Jan - Warsaw (PL)
15. Jan - Krakow (PL)
16. Jan - Erfurt (DE)
17. Jan - Prague (CZ)
18. Jan - Vienna (AT)
Tickets für die anstehende Tour gibt es hier.
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ellende zerfall tour
0 Kommentare