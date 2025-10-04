Gewinnspiel: Napalm Records verlost CDs - erster Teil

Okay Leute, jetzt gehen wir langsam in die Vollen!

Und sicherlich habt ihr, so wie wir, auch keine Lust mehr, noch über zwei Monate auf Weihnachten zu haben, oder?

Napalm Records hat uns zwei sehr schöne CD-Pakete zusammengestellt, die wir in den kommenden zwei Wochen an euch verlosen möchten.

Den Start macht das erste Paket, bestehend aus:

- WEDNESDAY 13 - Mid Death Crisis (Digipack)

- EDGE OF PARADISE - Prophecy (Digipack)

- TREMONTI - The End Will Show Us How (Digipack)

- FROZEN CROWN - War Hearts

- UNLEASHED - Fire Upon Your Lands (Digipack)

- WARFIELD - With The Old Breed (Digipack)

- MANNTRA - Titans

- YE BANISHED PRIVATEERS - 'Til The Sea... (Digipack)

- SUBWAY TO SALLY - Post Mortem

Schreibt uns gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und sagt uns, welche Pommesgabel-Folge (und warum) eure Liebste ist.



Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit richtig geiler, neuer Mucke!



Wir wünschen euch viel Glück!

Bitte seht von Mehrfacheinsendung ab, die entsprechend nicht mit in die Wertung kommen.