BURNED IN EFFIGY mit neuem Album
Aus den USA kommt neuer Death Metal, denn BURNED IN EFFIGY wird am 31.10.2025 das zweite Studioalbum "Tyrannus Aeternum" veröffentlichen. Nach dem Debütlangspieler "Rex Mortem" (2022) wird das Zweitwerk zeigen, ob die Band an die Erfolge des Auftakts anknüpfen kann.
"Tyrannus Aeternum" Trackliste:
01. Befouled Benefaction
02. Retribution
03. Masquerade
04. Procession
05. Wage Of Exile
06. Sacrificial Seance
07. Monstrosity Reborn
08. Gallows Hymn
09. The Racking
10. Crown Crusher
11. Citadel
