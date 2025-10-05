IN LIMINE mit Albumdetails
Durch Extreme Metal möchte IN LIMINE mit dem ersten Langspieler überzeugen. Nach den beiden Singles 'Unfollow' und 'Misleading' (beide 2025) ist es nun an der Zeit das Debütalbum zu veröffentlichen. Am 24.10.2025 wird "Inveteratus", via Rockshots Records, das Licht der Welt erblicken.
"Inveteratus" Trackliste:
01. Soldier Child
02. Same Language Babilonia
03. Misleading
04. Instinction
05. Echoing To Nothing
06. Ruins Of Flesh
07. Psychic Frame Subsidence
08. Silence Completion
09. A Veil, A Shield
10. Unfollow
11. Misoneism
