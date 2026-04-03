INGESTED präsentiert neuen Song
03.04.2026 | 09:55
Die britische Death-Metal-Band INGESTED hat einen neuen Song veröffentlicht. Der Track 'Watch You Fold' ist ab sofort über Metal Blade Records erschienen und kann bereits auf YouTube angehört werden.
Für den Song hat sich die Band zudem prominente Unterstützung ins Studio geholt: John Gallagher von DYING FETUS steuert einen Gastbeitrag bei.
Ingested - Watch You Fold (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=PUkT-mFeDMU
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ingested watch you fold
