SEVENDUST befindet sich im Grenzbereich

Am 1.Mai erscheint via Napalm Records das neue Album "One" von SEVENDUST. Mit 'Threshold' gibt es eine weitere Single samt Musik-Video. darin kehrt die Band als Knetfiguren von den Toten zurück.



Threshold







https://www.youtube.com/watch?v=NyjNy54KhZw

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sevendust one threshold