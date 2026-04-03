FIFTH ANGEL geht auf Tour

Die US-Metal-Veteranen FIFTH ANGEL feiern im November das 40-jährige Jubiläum ihres Debütalbums Fifth Angel mit einer exklusiven Europatournee. Dabei präsentiert die Band das komplette Album sowie weitere Klassiker aus ihrem Repertoire live auf der Bühne. Die Formation, in der noch drei Gründungsmitglieder aktiv sind, war zuletzt bereits auf mehreren großen europäischen Festivals zu sehen. Ihr bislang aktuelles Studioalbum When Angels Kill erschien 2023 über Nuclear Blast.



Als Special Guest begleitet die neu gegründete Heavy-Metal-Formation LEATHERWITCH die Tour. Hinter dem Projekt steht Marta Gabriel, ehemals Sängerin von CRYSTAL VIPER. Das Debütalbum First Spell soll Ende Mai über Listenable Records erscheinen, die anstehenden Shows markieren zugleich die erste Tour der Band.







Hier die Tourdaten:





05.11.2026 Deutschland, Hamburg, Bambi Galore

06.11.2026 Deutschland, Oldenburg, MTS

07.11.2026 Deutschland, Essen, Metal & Hell

08.11.2026 Belgien, Diest, Hell

10.11.2026 Niederlande, Breda, Sound Dog

11.11.2026 Deutschland, Stuttgart, Der Schwarze Keiler

13.11.2026 Deutschland, Aschaffenburg, Colos-Saal

14.11.2026 Österreich, Salzburg, Rockhouse





Fifth Angel - Time Will Tell







https://www.youtube.com/watch?v=dbVSZljEPa8

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: fifth angel leatherwitch