FIFTH ANGEL geht auf Tour
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Die US-Metal-Veteranen FIFTH ANGEL feiern im November das 40-jährige Jubiläum ihres Debütalbums Fifth Angel mit einer exklusiven Europatournee. Dabei präsentiert die Band das komplette Album sowie weitere Klassiker aus ihrem Repertoire live auf der Bühne. Die Formation, in der noch drei Gründungsmitglieder aktiv sind, war zuletzt bereits auf mehreren großen europäischen Festivals zu sehen. Ihr bislang aktuelles Studioalbum When Angels Kill erschien 2023 über Nuclear Blast.
Als Special Guest begleitet die neu gegründete Heavy-Metal-Formation LEATHERWITCH die Tour. Hinter dem Projekt steht Marta Gabriel, ehemals Sängerin von CRYSTAL VIPER. Das Debütalbum First Spell soll Ende Mai über Listenable Records erscheinen, die anstehenden Shows markieren zugleich die erste Tour der Band.
Hier die Tourdaten:
05.11.2026 Deutschland, Hamburg, Bambi Galore
06.11.2026 Deutschland, Oldenburg, MTS
07.11.2026 Deutschland, Essen, Metal & Hell
08.11.2026 Belgien, Diest, Hell
10.11.2026 Niederlande, Breda, Sound Dog
11.11.2026 Deutschland, Stuttgart, Der Schwarze Keiler
13.11.2026 Deutschland, Aschaffenburg, Colos-Saal
14.11.2026 Österreich, Salzburg, Rockhouse
Fifth Angel - Time Will Tell
https://www.youtube.com/watch?v=dbVSZljEPa8
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- fifth angel leatherwitch
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